أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصين من جنسية إفريقية بالحبس شهرين لاستيلائهما بطريقة احتيالية على مبلغ 8000 درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهما المبلغ المستولى عليه بالتضامن، وغلق موقع إلكتروني مخالف استخدماه في ارتكاب الجريمة، إضافة إلى حرمانهما من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهرين (تبدأ من نهائية الحكم)، وأمرت بإبعادهما عن الدولة. واعترض أحد المتهمين على الحكم الغيابي، فقبلت المحكمة معارضته، لكنها أيدت الحكم حضورياً.