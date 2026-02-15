أروقة المحاكم

لم يقتنص شخص من جنسية دولة خليجية فرصة منحت له بالتعافي من تعاطي المخدرات، من خلال إخضاعه لنظام الفحص الدوري بشرطة دبي، ومن ثم أُحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري.

وبعد نظر الدعوى والتأكد من تعاطيه المخدرات من خلال شرائها وتحويل الأموال إلى المُروج، قضت بحبسه سنة مع منعه لمدة سنتين من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.