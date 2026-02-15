يضم أرشيف محاكم دبي كثيراً من القضايا الغريبة، من بينها قصة بدأت بمفاجأة لسائق مركبة تابعة لإحدى الشركات تركها كعادته مساء في ساحة قريبة، وحين عاد إليها صباحاً لاحظ شيئاً مريباً قبل الوصول إليها، حيث بدا له أن زجاجها مكسور، فأسرع في خطواته، لكنه صدم بشيء أكثر غرابة، إذ وجد شخصاً نائماً فيها.

السائق لم يتمالك نفسه، وأدرك أن الشخص استغرق في نوم عميق، وأنه كسر الزجاج الأمامي وتسلل للداخل بعد فتح الباب، فأبلغ الشرطة التي حضرت وضبطت المتهم.

وأفاد السائق في محضر استدلال الشرطة بأنه مكلف بقيادة السيارة المملوكة للشركة التي يعمل لديها، وعثر على المتهم نائماً بداخلها، وأدرك أن الأخير لم يكن في حالة طبيعية حين فعل ذلك.

ووجهت النيابة العامة إلى الغريب النائم تُهم إتلاف مال منقول عبارة عن نافذة المركبة، وتعاطي الكحوليات في غير الأحوال المصرح بها، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه ألف درهم وإبعاده عن الدولة.