مبادرة لربط كبار المواطنين بالرفاهية التقنية

تماشياً مع أهداف عام الأسرة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع - دبي، مبادرة التوازن الرقمي - مسار كبار المواطنين، لتعزيز وعي كبار المواطنين، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بثقة وأمان، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج التوازن الرقمي بالشراكة مع هيئة دبي الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، لنشر الوعي الرقمي وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة وتعزيز تمكين مختلف فئات المجتمع في دبي. وتم تصميم مسار «كبار المواطنين» ليكون بمنزلة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم بالاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان. ويركز البرنامج على أهداف استراتيجية واضحة، تشمل تمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية، والصحة الرقمية، وتوعيتهم بآليات الحماية من المخاطر والاحتيال الإلكتروني، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية، ويُعزّز من جودة حياتهم اليومية.

وتُمثّل المبادرة تجسيداً عملياً لمفهوم التكامل في العمل الحكومي الذي يضع المواطنين في صدارة الأولويات، وتأكيداً بأن التحول الرقمي في دبي يهدف بشكل أساسي إلى توفير الرفاهية الرقمية والراحة لجميع فئات المجتمع، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال ورش عمل تدريبية مصممة بعناية لتناسب فئتَي كبار المواطنين البالغين 60 عاماً فما فوق، والمتقاعدين البالغين 55 عاماً فما فوق، وذلك لضمان أقصى درجات الفاعلية.

