أروقة المحاكم

قضت محكمة الجزاء في دبي بمعاقبة شخص استولى على 128 ألف درهم كان مفوضاً بتسلّمها نيابة عن آخر كان خارج الدولة. وأوضحت المحكمة أن المجني عليه سلم المتهم المبلغ بعد التحقق من هويته، إلا أن الأخير لم يسلمه كما هو متفق عليه، واستولى عليه لنفسه.

وعلى إثر البلاغ المقدم من المجني عليه، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة التي قضت بتغريمه 10 آلاف درهم وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه.