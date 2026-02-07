غرامة ووقف رخصة سائق تحت تأثير الكحول

قضت محكمة السير في دبي بمعاقبة آسيوي بغرامة 15 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تعاطيه المشروبات الكحولية وقيادة مركبته تحت تأثيرها، ما أدى إلى صدم حاجز إسمنتي وإتلاف مركبته الخاصة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لغرفة العمليات عن حادث على شارع الإمارات بالاتجاه إلى أبوظبي قبل مخرج شارع أم سقيم، وتبين أن المتهم كان يقود مركبته دون الالتزام بخط سيره، ما تسبب في اصطدامه بالحاجز الإسمنتي وإتلاف المركبة.

وخلال المعاينة، لاحظت دورية الشرطة انبعاث رائحة كحول من المتهم، فأُجري له فحص باستخدام جهاز النفخ، وأسفر عن وجود نسبة كحول في دمه، واعترف خلال تحقيقات النيابة العامة أنه تعاطى المشروبات الكحولية وقاد المركبة تحت تأثيرها، مقراً بارتكاب الواقعة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك استناداً إلى محاضر الضبط، وتقارير فحص نسبة الكحول، والرسم التخطيطي لموقع الحادث، وأقوال المتهم خلال التحقيقات، معتبرة أن هذه الأدلة كافية لإدانته.

وأضافت أن التهم الموجهة للمتهم مرتبطة بغرض إجرامي واحد ولا تقبل التجزئة، وطبقاً للقانون، اعتبرت التهمة الأشد لتحديد العقوبة، مع منح المتهم قسطاً من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى.

وأشارت إلى أن الخطأ المادي والمعنوي للمتهم قد تم إثباته وفق القانون، وأن المحكمة استندت إلى الأدلة المطروحة كافة، ومنها اعترافه بما نُسب إليه.

ولفتت إلى أن تنفيذ العقوبة يتم فور صدورها، مع إلزام المتهم بسداد الغرامة المستحقة وإيقاف رخصة قيادته ثلاثة أشهر، على أن يُفرج عنه إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً أو مطلوباً لأي سبب آخر.

