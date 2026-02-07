اقترضت من صديقي 100 ألف درهم على أن أرجعها بعد ثلاثة أشهر، وطلب مني دفع فائدة 10 آلاف درهم، فهل هذا قانوني؟ (ع.أ) دبي

بداية، يجب التوضيح أن القانون يحظر القروض بين الأشخاص الطبيعيين مقابل فائدة، إذ إن أي قرض بفائدة بين فردين يعد ربا النسيئة، ويعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم.

ويشمل التحريم القانوني أي فائدة صريحة أو مستترة، بحيث تُعد كل عمولة أو منفعة يفرضها الدائن على المدين مقابل تأجيل السداد من قبيل الفائدة المستترة، إذا لم تقابلها خدمة أو منفعة حقيقية مشروعة، ويجوز إثبات أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

وفي حال استغل الدائن حاجة المدين، أو ضعفه، أو حالته المادية الصعبة لفرض الفائدة، يعد ذلك ظرفاً مشدداً، وتكون العقوبة أشد.

ويهدف القانون إلى حماية الأفراد من الاستغلال المالي، خصوصاً إذا كان المدين مثقلاً بالديون والالتزامات، حيث إن فرض فائدة على القروض قد يؤدي إلى استعباد مالي، وتجبر المدين على التنازل عن ممتلكاته، وتؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وركود الأموال في المعاملات الورقية، وزيادة غلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية.

لذلك، أي اتفاق على قرض بفائدة بين الأفراد يعد مخالفاً للقانون ويعرض الأطراف للمساءلة القانونية.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس