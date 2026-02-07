يتضمن أرشيف المحاكم قضايا غير تقليدية، من بينها دعوى بطلها عامل توصيل، طُلب منه توصيل وجبات لموقوفين داخل المركز، وتبين أن شخصاً دس في إحدى الوجبات عقاقير مخدرة، إضافة إلى مدواخ وتبغ وقداحة، وتبين أنه محكوم عليه سابقاً بغرامة 2000 درهم عن تهمة تعاطي مؤثرات عقلية.

وأفادت أوراق الدعوى بأنه أثناء وجود أفراد الشرطة المعنيين بالتوقيف على رأس عملهم في المركز حضر إليهم عامل التوصيل، وهو يعمل بكافيتريا قريبة، وبحوزته ثماني وجبات أرز، وقال إنه جلب الطلبية بناء على طلب شخص خليجي أخبره بأنه يعمل بالشرطة، اشترى الطلبات ودفع ثمنها عن طريق بطاقة ائتمانية ثم طلب توصيلها إلى التوقيف وغادر المكان.

وأثار الموقف اشتباه رجال الشرطة، فبادروا إلى تفتيش الوجبات، ليعثروا في إحداها على قداحة ومدواخ وتبغ، وعلبة أخرى تحوي ثلاث كبسولات باللونين الأحمر والأبيض يشتبه بأن تكون مادة مخدرة.