إلزام شاب بسداد 248.4 ألف درهم إيجار سيارتين عن 169 يوماً

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغ 248 ألفاً و400 درهم، قيمة إيجار سيارتين، كان قد استأجر الأولى 30 يوماً والثانية 139 يوماً، ولم يلتزم بالسداد.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد الإيجار وفقاً للقيمة الأساسية للإيجار بدلاً من السعر المخفض.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 252 ألفاً و990 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، والرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه استأجر منها مركبتين، ولم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه.

ومن جانبه، أفاد المدعى عليه بأن القيمة الإيجارية المتفق عليها كانت 600 درهم، وأنه سدد 55 ألف درهم، وعرض الصلح على الشركة المدعية، إلا أنها رفضت.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه تقاعس عن سداد إيجار المركبتين، مدة 169 يوماً، ومن ثم ينطبق عليه السعر الأساسي اليومي، للمركبة الأولى، بواقع 1600 درهم، ليكون المستحق للمدعية عن عقد الإيجار الأول مبلغ 222 ألفاً و400 درهم. وللمركبة الثانية بواقع 1200 درهم، ليكون المستحق للمدعية عن العقد الثاني مبلغ 36 ألف درهم.

وبيّنت المحكمة أنه سدد 10 آلاف درهم عن العقد الأول، وفقاً لما أقرت به المدعية، ليكون إجمالي المديونية المترتبة في ذمته عن عقدَي الإيجار بعد خصم ما سدده، هو مبلغ 248 ألفاً و400 درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه به، وبالفائدة القانونية عنه بواقع 3% سنوياً، تحسب ابتداءً من تاريخ المطالبة، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4590 درهماً قيمة المخالفات المرورية والرسوم والمصروفات.

