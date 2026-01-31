تورطت امرأة من جنسية دولة عربية في سرقة عبوتي كريم للجسم من متجرين شهيرين، وعبوتي عطر ومساكة شعر قيمتها نحو 352 درهماً، لكنها كُشفت من خلال كاميرات المراقبة وتم ضبطها من قبل حارس الأمن بالمتجر الثاني الذي بادر بإبلاغ الشرطة.

وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة بارتكاب الجريمة، عازية ذلك إلى أنها لم تستطع مقاومة إغراء تلك المنتجات بسبب هوسها بالعلامة التجارية الشهيرة وعدم امتلاكها ما يكفي من المال لسداد قيمتها.

وبالتحقيق معها من قبل النيابة العامة أنكرت، وقررت أنها أخذت المنقولات بالخطأ ولم تكن تنوي سرقتها، ثم تراجعت مرة ثالثة أمام المحكمة واعترفت بالتهمة وطلبت استعمال الرأفة، كونها ليست من أصحاب السوابق. ولم تلتفت المحكمة إلى إنكار المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، مؤكدة أنه لم يكن سوى وسيلة للإفلات من العقاب. ورأت استعمال الرأفة معها وقضت بحبسها شهراً واحداً مع وقف تنفيذ الحكم ثلاث سنوات، وغرامة 253 درهماً.

