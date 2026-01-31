أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجزاء في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية بتهمة سرقة هاتف صديقه والاعتداء على الأخير، فضلاً عن إقامته بصورة غير مشروعة في الدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة عمله بالدولة، وعاقبته بالحبس شهراً وتغريمه قيمة الهاتف (220 درهماً) وإبعاده عن الدولة.

وشهد المجني عليه بوجود خلافات مالية بينه وبين المتهم، وفي يوم الواقعة كان حاضراً مع صديق ثالث، وسلمه الأخير هاتفاً متحركاً لبيعه لصالحه، ففوجئ بالمتهم يخطف الهاتف، وعند معاتبته ضربه ولاذ بالفرار.

mfouda@eyÆae