عبور خاطئ.. وعدم تقدير المشاة

قضت محكمة السير والمرور بإدانة قائد مركبة وأحد المشاة، بعد ثبوت ارتكابهما أخطاء متزامنة أدت إلى وقوع حادث دهس وإصابة أحدهما، وإتلاف مركبة.

وبحسب لائحة الاتهام، نسبت النيابة العامة في دبي إلى المتهم الأول تهمتي المساس خطأً بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وإلى المتهم الثاني عدم الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور، وإتلاف مال مملوك للغير.

وخلال جلسات المحاكمة، حضر المتهم الأول وأنكر ما أسند إليه من اتهامات، في حين تغيب المتهم الثاني عن الحضور رغم إعلانه قانوناً، ما أجاز للمحكمة نظر الدعوى والفصل فيها في مواجهته حكماً حضورياً اعتبارياً، وفقاً لنص قانون الإجراءات الجزائية.

واستخلصت المحكمة واقعة الدعوى من أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، وثبت لها أن المتهم الأول قاد مركبته دون مراعاة ظروف الحال، وبإهمال وعدم انتباه، ودون تقدير لمستعملي الطريق من المشاة، حيث دهس المتهم الثاني أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، على طريق تبلغ السرعة المقررة عليه 80 كيلومتراً في الساعة.

وأكدت المحكمة أن الخطأ لم يكن قاصراً على قائد المركبة وحده، بل امتد إلى العابر، بعدما ثبت أن المتهم الثاني عبر الطريق بصورة خطرة من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسهم بشكل مباشر في وقوع الحادث، وأدى إلى إصابته بإيذاء جسدي، فضلاً عن إتلاف المركبة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها لا تعول على إنكار المتهم الأول، وعدّته مجرد دفاع لا ينهض في مواجهة أدلة الثبوت القائمة في الدعوى، مؤكدة أن الخطأ المروري ثبت يقيناً في حق المتهمين، كل بحسب دوره في الواقعة.

وبناءً عليه، قضت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهم الأول، وحضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم الثاني، بتغريم المتهم الأول 4000 درهم، وتغريم المتهم الثاني ألفَي درهم.

