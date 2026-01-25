. ما المسؤولية القانونية المترتبة على الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى وفاة المريض، خصوصاً في مجال التجميل؟

الأصل في قانون المسؤولية الطبية أن الطبيب يلتزم ببذل العناية اللازمة وفق الأصول والمعايير الطبية المستقرة، إلا أن هذه المسؤولية تتشدد في بعض التخصصات، ومنها جراحات التجميل، حيث يكون الطبيب ملتزماً في كثير من الأحيان بتحقيق نتيجة محددة.

وفي حال وقوع خطأ طبي جسيم، أو إهمال، أو عدم اتباع القواعد المهنية والطبية المتعارف عليها، وترتب على ذلك وفاة المريض، فإن الطبيب يتحمل ثلاث صور من المسؤولية: جنائية، وتأديبية، ومدنية.

فمن الناحية الجنائية، قد يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المسؤولية التأديبية، فتشمل الجزاءات التي تقررها الجهات الصحية المختصة، والتي قد تصل إلى المنع من مزاولة المهنة أو إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً. وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فتتمثل في تعويض ذوي المتوفى عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الخطأ الطبي.

ويُعفى الطبيب من المسؤولية إذا ثبت أن الوفاة نتجت عن سبب خارجي، كفعل المريض نفسه، أو رفضه العلاج، أو مضاعفات طبيعية لا تعود إلى خطأ طبي.

