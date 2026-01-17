انقضت دعوى جزائية ضد شخص أدين بالاحتيال على جاره والاستيلاء منه على نحو 250 ألف درهم في صفقة عملة رقمية وهمية، بعد اتفاق الطرفين على التصالح.

بدأت القصة حين أقنع المتهم جاره بالاستثمار في عملة رقمية زعم أنها ستحقق أرباحاً كبيرة.

ووافق المجني عليه على الاستثمار، لكن الحقيقة ظهرت لاحقاً، فالعملة وهمية، والمتهم سبق أن احتال على آخرين.

وحين طالب المجني عليه بأمواله، قوبل بالمماطلة، فبادر بالإبلاغ، وقبض على المتهم، واعترف بحصوله على المال وتعهد بسداده، إلا أنه لم يلتزم، فأُحيل إلى القضاء.

وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، وخُفف الحكم استئنافاً إلى ثلاثة أشهر، وأمام المحكمة الاتحادية العليا، انتهت القضية بالتصالح.