إلزام امرأة بتعويض 10 آلاف درهم لسبّها أخرى بألفاظ نابية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها، جراء تعرضها للسب بعبارات نابية من قبل المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أن المدعى عليها اعتدت عليها بالسب والقذف بعبارات نابية، وتمت إدانتها بموجب حكم قضائي وتغريمها مبلغ 3000 درهم، وقدمت سنداً صورة من الأحكام الجزائية وشهادة بعدم الطعن بالنقض، بينما قدمت المدعى عليها مذكرة التمست فيها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها أحيلت بشأنها الأخيرة للمحاكمة الجزائية بتهمة السب، وهي واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب وصدر ضدها حكم جزائي، ما يكون معه هذا الحكم قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يُلزم فاعله بضمان الضرر»، وكان الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها قامت بإسناد واقعة من شأنها أن تجعل المدعية محلاً للازدراء ما يوثر في نفسيتها ويمس بكرامتها وإنسانيتها ويسبب لها ألماً وحزناً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات والرسوم.