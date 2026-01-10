إهمال وعدم انتباه يتسببان في تصادم 4 مركبات وإصابة 5 أشخاص

قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم سائق آسيوي، يبلغ 24 عاماً، مبلغ 5000 درهم، بعد إدانته غيابياً بالتسبب خطأ في إصابة عدد من الأشخاص، وإتلاف مركبات مملوكة للغير، إثر حادث مروري وقع في منطقة جبل علي.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، إلى أن المتهم كان يقود مركبة خاصة في منطقة جبل علي، عندما قاد بإهمال ومن دون انتباه، وانحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى، قبل أن يواصل سيره ويصطدم بثلاث مركبات نقل عام، متسبباً في سلسلة تصادمات متتالية.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمركبات عدة.

وذكرت المحكمة أن الواقعة ثبتت من خلال محضر الضبط والانتقال، والمعاينات الميدانية، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، والتي أثبتت جميعها خطأ المتهم في القيادة، وتسببه في المساس بسلامة أجسام الغير، وإتلاف مال مملوك للغير.

كما استندت المحكمة إلى التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، التي أكدت تعرضهم لإصابات متفاوتة، فضلاً عن اعتراف المتهم بما نُسب إليه في محضر جمع الاستدلالات.

وبيّنت المحكمة أنه، على الرغم من إعلان المتهم قانوناً، فإنه تخلّف عن حضور جلسة المحاكمة، ما أجاز للمحكمة الحكم عليه غيابياً، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الأدلة المطروحة في الدعوى جاءت كافية ومطمئنة لإدانة المتهم بالجريمتين المسندتين إليه، مشيرة إلى أن التهمتين ارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لصدورهما عن نشاط إجرامي واحد، ما استوجب معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.

ومع مراعاة ظروف المتهم وملابسات الواقعة، قررت المحكمة استعمال الرأفة، وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم.

