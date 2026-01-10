أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح بإدانة امرأة آسيوية، تبلغ 22 عاماً، بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وعاقبتها بغرامة قيمتها 5000 درهم.

وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد بتورط المرأة في تعاطي المخدرات، وحيازة كمية منها.

وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطها.

وبدورها، أقرت المرأة بارتكاب التهمة الموجهة إليها، في النيابة العامة وأمام المحكمة.