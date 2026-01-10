تحوّل صباح عادي داخل منزل الأسرة الصغيرة إلى مشادة عنيفة بين زوجين من جنسيتين مختلفتين، انتهت بتبادل الاعتداء أمام أطفالهما، وتدخل الشرطة، ثم مثولهما أمام محكمة الجنح في دبي.

الخلاف بدأ حين دخلت الزوجة الأوروبية غرفة نوم زوجها العربي برفقة أبنائهما أثناء نومه، فاستيقظ غاضباً، وطلب منهم المغادرة. وبعد دقائق، عاد التوتر ليتصاعد حين حاولت الزوجة تغيير ملابسها، ليتحول النقاش إلى اعتداء جسدي.

وحرر كل من الزوجين بلاغاً ضد الآخر، لينتهي النزاع أمام القضاء. وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات، كلٌّ برواية مختلفة عمّا جرى، فالزوج ادعى أن زوجته بادرت بالاعتداء عليه بالحزام، وحين حاول الرد ارتمت على الأرض، وبدأت في التمثيل والصراخ، فيما أكدت هي أنه الطرف المعتدي.

وأمام ملابسات الواقعة وطبيعتها الأسرية، رأت المحكمة الأخذ بالرأفة، واكتفت بتغريم كل منهما 2000 درهم، في محاولة لإغلاق ملف خلاف سري، خرج عن السيطرة داخل جدران المنزل.