ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2022 الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، ويلزم مالك الطائرة بتسجيلها في السجل الموحد للطائرات، وحملها أرقام ورموز التسجيل، ويشترط أن يكون مشغلها حائزاً شهادة تأهيل للقيادة.

وينص القانون على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من قام بتشغيل الطائرة قبل تسجيلها أو قبل تأهيل المشغل، أو قادها من دون تصريح أو بطريقة تعرّض حياة الآخرين للخطر، أو استخدمها في انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وفي حال استخدام الطائرة بطريقة تهدد أمن وسلامة المجال الجوي أو الملاحة الجوية، أو في المناطق المقيدة أو المحظورة دون إذن، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة تتفاوت من 50 ألفاً إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويمكن للمحكمة عند الإدانة مصادرة الطائرة، وإلغاء الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.

وبما أن التحليق قرب المطارات يشكل تهديداً لأمن الدولة وسلامة الملاحة الجوية، فإن القانون يُطبق بحزم على هذه الحالات، والعقوبة هنا مشددة جداً، وتشمل الغرامة والمصادرة وإلغاء الترخيص، ما يجعل أي تجاوز للقواعد يعرّض المخالف لمساءلة قانونية صارمة.

