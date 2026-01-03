حادث مُركّب.. وسيارة منتهية الترخيص

تسبب شخص من جنسية عربية، يبلغ 28 عاماً، في حادث مُركّب، أدى إلى وقوع تصادم بين عدد من السيارات في منطقة جبل علي، وانتهى بإدانة السائق المتهم، بعد ثبوت قيادته مركبة منتهية الترخيص دون مراعاة قواعد السلامة، ما أسفر عن أضرار مادية للمركبات المتضررة.

وتعود الواقعة إلى مطلع العام الماضي، حين كان المتهم يقود مركبته بسرعة، دون ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأخرى، ولم يلتزم الحيطة والحذر والانتباه اللازمين. ونتيجة لذلك، اصطدمت سيارته بأخرى، ثم انحرفت واصطدمت بمركبة نقل، متسببة في إتلافها بالكامل، كما نتج عن الحادث أضرار في المركبتين الأخريين، وإصابات طفيفة.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بما أسند إليه من تهم، مقرراً أنه لم يكن في كامل انتباهه عند ارتكاب الحادث، كما أن السيارة التي كان يقودها منتهية الترخيص، وطلب استعمال الرأفة من المحكمة.

واعتمدت المحكمة في حكمها على محضر الضبط والانتقال، وتقارير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، إضافة إلى شهادة مخطط الحوادث، التي أكدت تورّط المتهم وخطأه في قيادة المركبة دون الحيطة اللازمة.

وبناءً على الأدلة، قضت المحكمة بتطبيق المواد القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والسير والمرور، مع تخفيض العقوبة، نظراً للظروف الواقعية للمتهم، وفقاً للمادتين (100 – 101) من القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2022.

وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و200 درهم عن التهمة الثانية، والتزم من جانبه بسداد الغرامة فعلياً، وتم الإفراج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.

وتبرز القضية أهمية التزام السائقين بالقوانين المرورية، ومراقبة صلاحية المركبات، لتجنب الحوادث التي قد تتطور إلى سلسلة تصادمات مميتة أو أضرار مادية كبيرة.

