تورّط شاب في شراء الحشيش عبر الإنترنت، بعد أن أودع أمواله في حساب مروج مقيم في الخارج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حوّل 200 درهم إلى حساب مشبوه على تطبيق «واتس أب»، يستخدمه المروجون لاستلام الأموال دون لقاء مباشر مع الزبائن، الذين يُوجهون لاحقاً إلى مواقع المواد المخدرة. وعندما تواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع المتهم للاستفسار، لوحظ ارتباكه وتلعثمه في الكلام، ما أثار الشكوك حول تعاطيه المخدرات. وأظهرت التحاليل أنه تحت تأثير الحشيش، ما عزز الأدلة ضده. وفي جلسة المحاكمة، أقر المتهم بالتعاطي وإيداع الأموال لشراء المخدرات، وطلب الرأفة في الحكم، لكنه لم يتمكن من تغيير مسار القضية أمام يقين المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أركان الجريمتين ثابتة ومستوفاة، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أموال للغير لمدة سنتين دون إذن من المصرف المركزي.

mfouda@ey.ae