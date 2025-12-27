شاب يقود مركبته بعكس السير ويصطدم بدراجة نارية

عاقبت محكمة السير في دبي شاباً خليجياً، يبلغ 20 عاماً، بغرامة 1000 درهم، بعد إدانته بالتسبب خطأ في المساس بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير، نتيجة حادث مروري وقع في نطاق مركز شرطة الخوانيج، نجم عن «القيادة بعكس الاتجاه».

وقاد المتهم مركبته بطريقة تنطوي على الإهمال وعدم الانتباه، دون مراعاة ظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، إذ سار بعكس اتجاه السير، ودخل الطريق بطريقة خاطئة، دون التأكد من خلوه.

وبحسب ما استقر في يقين المحكمة، أدى هذا الخطأ إلى اصطدام المركبة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة قائدها بإيذاء جسماني، إلى جانب إتلاف الدراجة، وهو ما أكدته المعاينات وتقارير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمتي المساس خطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، إضافة إلى مواد من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

وخلال نظر الدعوى، لم يمثل المتهم أمام المحكمة، على الرغم من إعلانه قانوناً، فقررت المحكمة مواصلة الإجراءات والحكم في غيابه، عملاً بنص قانون الإجراءات الجزائية. وأكدت في حيثيات حكمها أن أدلة الثبوت جاءت متكاملة، مستندة إلى محضر الضبط، وتقرير الحادث المروري، والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، فضلاً عن شهادة مخطط الحادث، ما ثبت معه يقيناً خطأ المتهم وتسببه في الواقعة.

وبيّنت المحكمة أن الجريمتين مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وقررت توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد، مع الأخذ في الحسبان حداثة سن المتهم، وانتهت إلى معاقبته بالغرامة.

