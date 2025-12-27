قرر شخص من جنسية آسيوية ارتكاب جريمة سرقة، مستغلاً انشغال الموظفين بالزبائن داخل أحد المتاجر الكبرى، وفي ظل حركة لا تتوقف، وأجهزة إلكترونية معروضة أمام الجميع، فتوجه إلى قسم الإلكترونيات، ونزع اللاصق الأمني المثبت على جهاز كمبيوتر محمول، ثم تخلص منه سريعاً، وأخفى الجهاز الذي تقدر قيمته بنحو 3000 درهم، وغادر المتجر، على الرغم من أن المكان مغطى بالكامل بكاميرات المراقبة. وبعد مرور يومين، راجع مسؤول الأمن تسجيلات الكاميرات، ورصد مشهد الاستيلاء والهروب، فحرر بلاغاً لدى الشرطة، التي باشرت تحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية المتهم، وقبضت عليه.

وخلال تحقيق النيابة العامة في دبي معه، أقر المتهم بجريمته، فأحيل إلى محكمة الجنح، حيث أنكر أقواله السابقة، مدعياً أن شخصاً آخر ارتكب الواقعة، وطلب استعمال الرأفة، لكن المحكمة أكدت أن الأدلة استقرت على ثبوت التهمة، خصوصاً مع اعترافه السابق وتسجيلات المراقبة.

وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه 2999 درهماً قيمة الجهاز، وإبعاده عن الدولة.

