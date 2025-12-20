أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس ثلاثة آسيويين شهراً وغرامة 1000 درهم، بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة، بعد إدانتهم بتهمة الاعتداء على جارهم.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة بدبي، بأن المجني عليه استيقظ من نومه على صوت جلبة وفوضى شديدة أحدثها المتهمون، فخرج إليهم من شقته وطلب منهم الكف عن ذلك، إلا أنهم لم يتقبلوا كلامه، واعتدوا عليه بالضرب وتسببوا في أضرار بالمبنى الذي يقطنون به.

