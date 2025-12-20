فوجئ سائق شاحنة تابعة لإحدى شركات النقل باختفاء شاحنته من مكانها، إذ لم يجد منها سوى آثار عجلاتها.

وتتبعت الشرطة الخيط الأول، كاميرات المراقبة، وفي إحدى اللقطات ظهر رجل يقود الشاحنة بثقة، توقف بها لاحقاً في منطقة جبل علي الصناعية، ثم غادرها كأنه أنهى مهمة مخططة بدقة، ومن ثم تم تعميم أوصافه، ولم يمض وقت طويل حتى قبض عليه.

واعترف المتهم بأنه شغل الشاحنة بمفتاح قديم كان بحوزته، ثم قادها إلى مكان بعيد ليستولي على الديزل الموجود فيها، وباعه مقابل 450 درهماً، وقبضت الشرطة على المشتري، المتهم الثاني، وبسؤاله أقر بالشراء، لكنه أنكر معرفته بأن الوقود مسروق. وتمسك المتهمان بأقوالهما أمام المحكمة التي قضت بإدانتهما، وعاقبت الأول بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 1650 درهماً عن جريمة السرقة ليلاً، فيما عاقبت الثاني بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 450 درهماً عن جريمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة.

