أروقة المحاكم

استغل عاطلان هدوء الليل، وتوجها إلى موقف شاحنات في إحدى الساحات الرملية، وسرقا بطاريتين من شاحنة تابعة لإحدى الشركات، ولاذا بالفرار.

اكتشف السائق السرقة صباحاً حين حاول تشغيل مركبته، فأبلغ الشرطة، التي أجرت تحرياتها سريعاً، واستطاعت تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، وقضت المحكمة بحبسهما شهراً وإبعادهما وتغريمهما قيمة البطاريتين.

