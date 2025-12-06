. هل يجوز لي تغيير صورتي في جواز السفر بعد تغير ملامحي من خلال إتلاف الجواز واستخراج بدل تالف؟ وما حكم استخدام جواز سفر بعد التعميم على فقدانه إذا عُثر عليه لاحقاً؟ وما العقوبة على من يغادر الدولة أو يعود إليها من غير المنافذ الحدودية المخصصة؟ (س.ل) دبي

أولاً، يجب تأكيد أن جواز السفر وثيقة رسمية محمية قانوناً، ولا يجوز لأي شخص إتلافه عمداً لأسباب شخصية مثل تغيير الصورة، لأن الجواز يصدر وفقاً لقانون الجنسية وجوازات السفر، وهو وسيلة إثبات مطلوبة في معظم المعاملات، ويتيح لحامله السفر بين الدول.

والقانون الإماراتي صارم جداً تجاه العبث بجواز السفر، وقد نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أتلف أو أخفى جواز السفر عمداً بعد التعميم على فقدانه، أو استخدم جواز سفر أو وثيقة جنسية بعد الإبلاغ عن فقدانها، أو غادر أو عاد إلى الدولة عبر غير المنافذ الحدودية المخصصة.

وبناءً عليه، فإن من أبلغ عن فقدان جواز سفره ثم وجده لاحقاً لا يجوز له استخدامه مطلقاً، لأن الجواز يعتبر مُلغى من تاريخ التعميم، واستعماله بعد ذلك قد يعرّض صاحبه للمساءلة والعقوبة.

أما بالنسبة للراغبة في تغيير الصورة، فالإجراء الصحيح هو تقديم طلب استبدال جواز السفر عبر القنوات الرقمية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإرفاق صورة شخصية حديثة، دون الحاجة لإتلاف الجواز أو تقديم بدل تالف.

