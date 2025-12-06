كان الشاب الآسيوي يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التوظيف، باحثاً عن عمل.

توقّف أمام إعلان: «وظائف بشركة عطور»، فتواصل عبر «واتس أب»، وجاءه الرد فوراً من رجل عربي «الوظيفة موجودة، نحتاج بياناتك لاستكمال الإجراءات».

تمنى الشاب أن تكون الفرصة من نصيبه، وأرسل صور جواز السفر والهوية والسيرة الذاتية.

وبعد قليل تواصلت معه امرأة، عرّفت نفسها بأنها مسؤولة التعيينات، وقالت له بثقة «كلفة الوظيفة 1200 درهم، تدفع النصف الآن، والباقي تتحمله الشركة، وتبدأ العمل غداً».

لم يفكر كثيراً، حوّل المبلغ إلى حسابها، وانتظر اتصالاً يُحدد له موعد اليوم الأول في العمل، مرّت الساعات، ثم الأيام، ولا اتصال، وحين حاول التواصل، فوجئ بحظر رقمه من الاثنين.

هنا استوعب الحقيقة القاسية: حلمه كان طُعماً. توجّه إلى الشرطة، وقدم بلاغاً، فتحركت الجهات الأمنية وضبطت المتهمين، وأحيلا لمحكمة الجنح بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وعوقب الأول بالحبس شهراً والإبعاد، وعوقبت المرأة بغرامة 2000 درهم.

