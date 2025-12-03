شرطة الفجيرة تحيل 16 شاباً للنيابة العامة وتحجز 27 مركبة خلال عطلة عيد الاتحاد

ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عدداً من المتهورين خلال الفترة من 28 نوفمبر 2025 إلى 2 ديسمبر 2025، بعدما ارتكبوا مخالفات جسيمة تهدد السلامة العامة في منطقة الفقيت، وذلك تزامناً مع تكثيف الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الرقابة الميدانية خلال احتفالات عيد الاتحاد لضمان بيئة آمنة لأفراد المجتمع.

وبيّنت القيادة أنه تم إحالة 16 شاباً إلى النيابة العامة جراء قيامهم بسلوكيات متهورة عرّضت حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وذلك باستخدامهم أدوات الرش ومدافع المياه بطريقة غير أخلاقية، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وردع أي ممارسات تخلّ بالنظام العام.

وعلى الصعيد المروري، أوضحت الشرطة أنه تم حجز 27 مركبة ارتكب أصحابها مخالفات مرورية خطرة، فيما سجّلت الإمارة 270 حادثاً مرورياً خلال الفترة ذاتها، من بينها 269 حادثاً بسيطاً، مقابل حادث واحد نتجت عنه إصابات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن هذه النتائج تعكس الجهود الميدانية المكثفة التي تبذلها فرق الشرطة لحماية أفراد المجتمع، مشددةً على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري، بما يضمن استمرار الاحتفالات الوطنية في أجواء آمنة تعبّر عن قيم الاتحاد وترسّخ مكانة الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار.