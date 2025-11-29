أروقة المحاكم

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً من جنسية عربية غيابياً إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة. وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن الدولة.

من جهته، قدّم المتهم معارضة أمام المحكمة على الحكم الغيابي، فقبلت الحكم شكلاً، لكنها رفضته موضوعاً، وقضت بتأييد الحكم الغيابي، موضحة في حيثياتها أنه استوفى الأركان، وأنها مطمئنة إلى أدلة الثبوت التي وردت فيه بحق المتهم.

