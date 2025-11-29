. أبلغ من العمر 14 عاماً، أمي متوفاة، ولا يوجد لي معيل غير والدي الذي يبلغ 71 سنة، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار بسبب دين قدره 100 ألف درهم، وأنا خائف من أن يتم حبسه، ولا أعرف ماذا أفعل؟

«م.أ» - دبي

المُشرع الإماراتي تعامل بكل إنسانية مع كبار السن والقُصّر، وينص قانون الإجراءات المدنية بوضوح على حالات يُمنع فيها حبس المدين مهما كان مبلغ الدين، ومن أهم هذه الحالات:

إذا تجاوز المدين سن (70) عاماً أو لم يبلغ (18) عاماً، إذا كان له ولد لم يبلغ (15) عاماً وكانت والدته متوفاة أو كان المدين هو المعيل الوحيد.

وإذا قدّم المدين كفالة مصرفية أو وجد كفيلاً قادراً يقبله قاضي التنفيذ، وإذا صرّح عن أموال تكفي لسداد الدين، وإذا ثبت طبياً أنه يعاني مرضاً مزمناً لا يحتمل معه الحبس، وإذا كان الدين أقل من 10 آلاف درهم (مع استثناءات للنفقة والغرامات وأجرة العمل).

وفي حالة قارئنا، فإن والده يتجاوز 70 عاماً وهو المعيل الوحيد لابنٍ لم يبلغ 15 عاماً ووالدته متوفاة، وبالتالي لا يجوز قانوناً تنفيذ الحبس مطلقاً.

ولرفع أمر الضبط والإحضار، يتقدم القارئ أو وكيله بطلب لقسم التنفيذ يرفق فيه ما يثبت سن الأب، أو يقدّم منازعة تنفيذية بطلب إلغاء أمر الضبط استناداً لهذه الحالات القانونية.

mfouda@ey.ae