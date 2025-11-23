. ما النصيحة القانونية التي يجب تقديمها لتاجر يرغب في شراء سفينة تُبنى في المصنع، وفق تصميمه وتحت إشرافه؟ ع.أ (دبي)

عند التعاقد على بناء سفينة جديدة يجب إبرام عقد مكتوب، يشتمل على جميع العناصر الجوهرية، ومنها: وصف السفينة ومواصفاتها الفنية، والمواد المستخدمة، والأنظمة التشغيلية، وتاريخ بدء العمل وموعد الإنجاز النهائي. كما يجب النص على قيمة العقد، وطريقة السداد، والدفعات المرحلية، وغرامات التأخير، سواء في الإنجاز أو في سداد الدفعات.

ثانياً، يجب تحديد القانون واجب التطبيق على العقد، وهل تُحال النزاعات إلى القضاء المحلي أم التحكيم.

ثالثاً، يتعين قيد السفينة في سجل السفن قيد البناء لدى الجهة المختصة، ويقيد فيه عقد البناء، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها تشريعاً. ولا تنتقل ملكية السفينة إلى طالب البناء إلا بعد قبول تسلمها وتجربتها، ما لم يُتفق صراحةً على انتقال الملكية أثناء مرحلة البناء. وفي هذه الحالة يجوز لمتعهد البناء – قانوناً – حجز السفينة عند اكتمالها لحين استيفاء كامل الثمن.

رابعاً، يلتزم متعهد البناء بضمان العيوب الخفية، حتى إن خلا محضر الاستلام من أي تحفظ، ولا تُسمع عند الإنكار دعوى الضمان بعد مضي سنة من تاريخ اكتشاف العيب أو سنتين من تاريخ التسليم أيهما لاحقاً، وهو الحكم المطبق ذاته على متعهد الصيانة والإصلاح.

وأخيراً، كل تعديل يطرأ على العقد يجب أن يكون مكتوباً، وإلا كان باطلاً وغير ذي أثر قانوني، وذلك حفاظاً على حقوق الطرفين وضماناً لحسن تنفيذ العقد.

