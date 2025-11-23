صدم بوابة موقف «مول».. وهرب

ارتكب شخص من جنسية دولة آسيوية تصرفاً غريباً أثناء قيادة سيارته داخل مواقف أحد المراكز التجارية في دبي، إذ صدم البوابة الإلكترونية متعمداً وغادر المكان غير ملتزم بالوقوف في مكان الحادث.

وبالتدقيق على المتهم من قبل الشرطة تم تحديد هويته وتبيّن أنه آسيوي يبلغ من العمر 26 عاماً، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب تهمتي إتلاف مال مملوك للغير، وعدم الوقوف في مكان حادث نتج عنه ضرر في مال مملوك للغير.

وأفادت النيابة في تحقيقاتها بأن المتهم لم يأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ولم يترك مسافة كافية، الأمر الذي أدى إلى صدمه البوابة الإلكترونية وإتلافها، كما أنه لم يقف في المكان وفق ما ينصّ عليه قانون السير بعدم مغادرة موقع الحادث.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدليل استقام على صحة وسلامة الواقعة المسندة إلى المتهم، وفق ما ثبت من محضر الضبط والمعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث.

واستندت إلى تقرير خبير تخطيط الحوادث الذي أشار إلى أن المتهم أخطأ بقيادة المركبة دون أن يأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمين.

فيما أقرّ شاهد عيان وهو مدير الأمن في المركز التجاري، الذي ذكر أنه كان على رأس عمله في المركز، وأخبره موظف المرافق الذي يعمل في مواقف المول بأن شخصاً آسيوياً صدم البوابة الإلكترونية متعمداً وهرب من المكان.

وبسؤال المتهم أقرّ بالتهمة المسندة إليه، مقرراً أنه فقد بطاقة دخول الموقف، وحاول الخروج بسرعة قبل نزول البوابة فصدمها وفرّ هارباً من المكان، مطالباً باستعمال الرأفة معه.

من جهتها، قضت محكمة السير في دبي بإدانة المتهم، وأعملت المواد ذات الصلة بقانون العقوبات، التي تتيح خفض العقوبة المقررة نظراً لظروف الواقعة، وعاقبته بغرامة قدرها 3000 درهم.

mfouda@ey.ae