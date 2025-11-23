أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي بتهمة استعمال الأموال أو السندات المسلمة إليه إضراراً بأصحاب الحق عليها، أو ما درج على وصفه قانوناً بـ«خيانة الأمانة»، وعاقبته بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه، وإبعاده عن الدولة، وتغريمه 102 ألف درهم قيمة المال الذي استولى عليه.

وحرّر المجني عليه في الواقعة بلاغاً ضد المتهم يتهمه فيه بالاستيلاء على أمواله بطريقة احتيالية، لكن تم تعديل التهمة عند الإحالة لتصبح خيانة الأمانة.

