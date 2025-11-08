ما حدود مسؤولية الشركاء عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة؟ (م.أ) دبي

كثيراً ما يظن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك شركات المساهمة الخاصة أنهم ليس لديهم مسؤولية إذا قاموا بإنشاء تلك الشركات، وأن المدير هو المسؤول الوحيد في الشركة.

ويجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها.

أما بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة فهي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالهم إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد التأسيس والالتزام بأحكام قانون الشركات في ما يتعلق بالتسجيل والتأسيس.

ولا يُسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها، واستثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر قانوناً، يجوز للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، ولا يُسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال الموضح في عقد التأسيس.