أوهم شخص من جنسية دولة آسيوية شخصاً آخر بقدرته على استخراج إقامة ذهبية له في الدولة، وحصل منه على مبلغ 6000 درهم، واكتشف الأخير أنه وقع ضحية عملية احتيال فبادر إلى إبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم أكد له إمكانية استخراج الإقامة الذهبية له من خلال شركته، وطلب منه مبلغ 6000 درهم، فحوّل المبلغ إلى حساب الشركة، وانتظر النتيجة إلى أن اكتشف تعرضه للخداع، فتواصل مع المتهم وطلب منه رد المبلغ، فقام الأخير بتحويل 1500 درهم إلى حساب المجني عليه، ورفض إرجاع الباقي ما دفعه إلى تحريك دعوى جزائية ضده.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح، فيما تنازل المجني عليه لاحقاً عن الدعوى بعد التوصل إلى تسوية مع المتنازع ضده، وعاقبته المحكمة غيابياً بالحبس شهراً وغرامة 6000 درهم والإبعاد عن الدولة، فعارض الحكم الغيابي، وتمت محاكمته حضورياً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة، مع إلغاء تدبير الإبعاد.

