شرطة أبوظبي تنظّم مجلس أولياء أمور للتوعية بخطورة المخدرات

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مديرية شرطة منطقة الظفرة ومديرية مكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلساً توعوياً بعنوان «الوقاية من المخدرات مسؤولية أبوية ووطنية مشتركة»، وذلك في مجلس دلما بمنطقة الظفرة، وبحضور عدد من أفراد المجتمع وأولياء الأمور، ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025».

وأكد الرائد صالح ربيع الحمادي من إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الظفرة، أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى أكبر شريحة من أولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع عبر الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والمجالس المجتمعية، لنشر ثقافة الوقاية، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الآفة.

وفي الوقت نفسه، نفذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، مبادرة مجتمعية توعوية بعنوان «كن مستعداً»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة التصرف السليم في الحالات الطارئة.

وتهدف المبادرة إلى توعية أفراد المجتمع بآليات التعامل الآمن والسليم أثناء الحالات الطارئة، من خلال محاضرات وورش تدريبية توعوية، تُقدم بأسلوب تفاعلي مبتكر يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزز جاهزيتهم للتصرف بسرعة وفاعلية في محيطهم الأسري والمجتمعي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم المبادرات يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع جاهزية المجتمع في مواجهة الحالات الطارئة.