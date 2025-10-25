هل يحق للوكيل، سواء كان أحد ورثة المتوفى أو محامياً أو غير ذلك، أن يستخدم التوكيل بعد وفاة المورث؟ وهل يعد ذلك جريمة؟ (م.أ - دبي)

بحسب قانون المعاملات المدنية تُعد الوكالة منتهية بمجرد وفاة الموكل، وكل تصرف يقوم به الوكيل بعدها باطل، وعلى الوكيل ضمان كل ضرر يلحق بالورثة أو غيرهم، نتيجة استخدام الوكالة بعد وفاة الموكل، كما لا يمكنه رفع دعوى باسم المتوفى أو ضده لانتفاء الخصومة.

وحال تورط الوكيل في ذلك يمكن مساءلته جزائياً بتهم منها «جريمة التزوير» إذ يعد استخدامه التوكيل بعد انتهائه القانوني تغييراً للحقيقة بقصد الإضرار بالغير، وينص قانون العقوبات على معاقبة كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وكذلك من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق، بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) سنوات حال تزوير محرر رسمي.

كما يمكن مساءلته بارتكاب جريمة الاحتيال، وبحسب القانون ذاته، يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء على مال أو منفعة أو سند بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ صفة غير صحيحة، أو قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه ليس له حق التصرف فيه بعد الوفاة وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.

كما يعاقب كل من استغل حاجة قاصر أو عدم خبرته وحصل منه على مال، ويُعد ذلك ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم.