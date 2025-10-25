لم يلتزم «س.ج» من جنسية دولة آسيوية بإرشادات المرور وآداب السير، وقاد دراجته الكهربائية على ممر المشاة بشكل عرضي دون التأكد من خلو الطريق، ودون الالتزام بقواعد المرور. ومن سوء حظه أن تصادف في الوقت ذاته قدوم مركبة يقودها «ع.ش» من الجنسية ذاتها، دون أن ينتبه سائقها إلى عبور سائق الاسكوتر، أو يحترم اقترابه من معبر مشاة، فلم يخفف سرعته واصطدم بالدراجة الكهربائية، فتعرض سائقها لإصابات بليغة، كما تضررت المركبتان. وأفادت تقارير الشرطة والمعاينة بأن الخطأ كان مشتركاً بين الطرفين، فالدراج لم يلتزم بوسائل الأمان كارتداء الخوذة أو السترة العاكسة، والسائق لم ينتبه عند الممر ولم يُبطئ سرعته.

اعترف سائق الدراجة خلال التحقيق بالحادث وطلب الرأفة، في حين أنكر سائق المركبة مسؤوليته، إلا أن الأدلة أكدت تورط الطرفين.

وبناءً على ما ورد في الأوراق وشهادات الضبط، رأت المحكمة أن الواقعة تُشكّل جريمة إتلاف مال مملوك للغير بالنسبة للطرفين، والمساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ بالنسبة للمتهم الأول. وقضت المحكمة بتغريمهما 5000 درهم وأوقفت رخصة قيادة سائق السيارة ثلاثة أشهر.