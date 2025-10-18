لم تلتزم امرأة من جنسية دولة عربية تبلغ من العمر 32 عاماً بقواعد وإرشادات المرور، وكسرت إشارة ضوئية حمراء بسرعة كبيرة، فاصطدمت بمركبة أخرى تسير في مسارها الطبيعي، وتسببت في إصابة رجل وامرأتين كانوا على متنها. ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمة ارتكاب تهم المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وعاقبتها محكمة المرور بغرامة تبلغ 5000 درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم.

وأفادت تفاصيل الواقعة بأن السائقة المتهمة كانت تقود سيارتها، وبسبب الإهمال كسرت الإشارة الضوئية الحمراء فصدمت مركبة أجرة يقودها شخص آسيوي وتقل على متنها امرأتين، ما تسبب بإيذائهم جسمانياً، وإتلاف المركبتين.

وأوضحت حيثيات المحكمة أن الدليل استقام على صحة إسناد التهمة إليها، وفق محضر استدلال الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة، والمعاينات.

من جهتها مثلت المتهمة أمام المحكمة، وطلبت استعمال الرأفة معها، وهو الأمر الذي قررته المحكمة، مكتفية بالغرامة ووقف العمل برخصة قيادتها لمدة ثلاثة أشهر.