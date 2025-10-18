ما هي عقوبة إرسال مواد إباحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

هذا سلوك مجرم وفق القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لدولة الإمارات الذي ينص على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق شبكة معلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، فإذا كان المحتوى الإباحي يتضمن طفلاً أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقع البعض في هذا الخطأ، فيرسل ذلك المحتوى أحياناً على سبيل الدعابة، ويجب العلم أن ارتكاب هذا السلوك خصوصاً على «جروبات واتس أب» وغيرها لا يعفي من المسؤولية الجنائية حتى لو كان مزاحاً، فلا يمكن لمرتكب هذا التصرف التعذر بالجهل بالقانون، ومن ثم فإن هناك حاجة للوعي بهذه الأمور لأن البعض يقع في فخ ما يعرف تقنياً بـ«إيكو هاوس» وهو الهوس بالسوشيال ميديا وقضاء أوقات طويلة في تصفحها وإعادة نشر أو إرسال محتوى قد يتضمن مواد غير لائقة.