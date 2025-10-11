ظن شخص من جنسية دولة آسيوية أنه يستطيع السرقة مرتين من المتجر ذاته، وقاده سوء تدبيره إلى الوقوع في قبضة موظفي المحل، وتسليمه إلى الشرطة.

القصة بدأت حين دخل المتهم إلى المتجر الكبير، مرتدياً كمامة تخفي نصف وجهه، وتجول في قسم الهواتف المتحركة، ولاحظ هاتفاً معروضاً لكنه غير مثبت بسلك الأمان مثل بقية الهواتف، فدسه في جيبه بهدوء وغادر المكان دون أن ينتبه أحد، ولم يحتفظ به طويلاً إذ باعه لشخص تعرف إليه في الطريق مقابل 320 درهماً فقط.

وبعد مرور شهر واحد من الواقعة الأولى ظن أن بإمكانه تكرار الجريمة، متمنياً أن يجد هاتفاً آخر تسهل سرقته، ودخل إلى المكان واضعاً كمامة، وأثناء تجوله بحثاً عن غنيمة جديدة فوجئ بمحاصرته من قبل موظفي المتجر، الذين أبلغوا الشرطة وسلموه إلى رجالها.

وبسؤاله في محضر الاستدلال اعترف بارتكاب الواقعة الأولى، فأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح، مقرراً أنه لا يعرف الشخص الذي باعه الهاتف الأول، فقضت المحكمة بإدانته وعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه قيمة الهاتف وإبعاده عن الدولة.