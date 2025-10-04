صدم (غ.م) حين دخل إلى موقف المركبات الموجود في الطوابق السفلى بالبناية التي يسكن بها، ورأى دراجته النارية الفارهة ملقاة على جانبها، وحين تفحصها لاحظ أنها تعرضت لأضرار عدة بسبب إسقاطها بهذه الطريقة.

اعتقد في البداية أن أطفالاً من سكان البناية أسقطوا الدراجة عن غير عمد، وطلب من مسؤول الأمن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة حتى يتعرّف إليهم، ويراجع ذويهم في ما فعلوه، لكن كشفت الكاميرات مفاجأة لم تكن في حسبانه.

رأى أحد جيرانه (خليجي) يركل الدراجة بكل غضب دون سبب واضح، فبادر على الفور بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، لافتاً إلى أنه لم يكن ليفعل ذلك لو كان مرتكبها طفلاً من سكان البناية.

من جهتها، ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي اعترف بأنه شاهد الدراجة متوقفة، وثمة حالة من الغضب سيطرت عليه، فدفعها بقدميه وأسقطها.

وأفاد شاهد من الشرطة بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وشوهد المتهم الذي تبين أنه من سكان البناية، يركل الدراجة ويُسقطها أرضاً، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالغرامة.

