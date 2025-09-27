ضُبط متلبساً بتعاطي المخدرات، وأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة أول درجة، وتم استعمال الرأفة معه لحداثة سنه، وكونه متعاطياً لأول مرة.

وبدأ رحلة العلاج، وأُلزم بالخضوع للفحص الدوري بنظام الرعاية اللاحقة التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات والضوابط المقررة في هذا الصدد.

وفي أحد المواعيد المقررة للفحص، حضر كالمعتاد، وبدا مرتبكاً قليلاً، وأعطى العينة المطلوبة ثم غادر.

وكشفت نتيجة الفحص أنه تعاطى مؤثراً عقلياً، فجُلب إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واعترف بتعاطي مادة الكريستال المخدرة.

ودخل في دوامة التعاطي مرة أخرى، ولم يستفد بالفرص التي منحت له، سواء للعلاج، أو لتفادي السجن وتعطيل أو ضياع مستقبله.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين، وتغريمه 100 ألف درهم، فطعن أمام محكمة الاستئناف، واعترف بتهمة تعاطي مؤثرين عقليين، لكنه أكد أنها ليست المرة الثالثة، وطلب استعمال الرأفة.

وقررت محكمة الاستئناف منحه فرصة أخرى، وقضت بتخفيف حكم الحبس من سنتين إلى شهر، واكتفت بتأييد الغرامة القصوى بحقه 100 ألف درهم.