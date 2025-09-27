ما الذي يميز شيك المدير عن الشيك العادي، وهل يمثّل ضمانة أكبر لحامله؟ (م.أ) دبي

يوفر شيك المدير ضمانات أكثر مقارنة بالشيكات الشخصية، نظراً لصدوره مباشرة من البنك، الأمر الذي يقلل من مخاطر الاحتيال أو التزوير أو التلاعب به، في ظل أنه يصدر بناء على طلب صاحب الحساب، وعليه أن يوفر قيمة الشيك مقدماً قبل صدوره لصالحه.

وبناءً على ذلك، لا يواجه المستفيد من الشيك أي مخاطر تتعلق بمنع الصرف نتيجة عدم وجود أو كفاية الرصيد، أو غير ذلك من الأسباب الشكلية.

ويستخدم شيك المدير عادة في المعاملات المهمة، مثل شراء العقارات أو سداد الالتزامات المالية الكبيرة، إذ يحتاج الطرف المستفيد إلى ضمان أكيد للدفع. كما أنه غير قابل للإلغاء من قبل العميل بعد إصداره، إلا في حالات نادرة، مثل إثبات السرقة أو التزوير، ما يمنحه قوة تنفيذية أكبر. وبفضل هذه المزايا، يُعتبر شيك المدير خياراً مفضلاً في التعاملات التي تتطلب مستوى عالياً من الأمان والموثوقية.

وتشريعياً لا توجد مواد قانونية مستقلة تنظم شيك المدير، إذ يخضع في الغالب للأحكام العامة للشيكات في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، مع بعض الضمانات الإضافية، نظراً لكونه صادراً عن مؤسسة مصرفية، فيلتزم البنك المصدر له بتنفيذ الدفع عند تقديمه، ولا يجوز رفضه إلا في حالات نادرة، مثل التزوير أو الإبلاغ عن فقدانه.