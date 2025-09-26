تسوية نزاع عقاري قيمته 900 مليون درهم بالصلح خلال جلسة واحدة

نجحت محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة في تسوية نزاع عقاري ضخم، بلغت قيمته 900 مليون درهم، خلال جلسة واحدة فقط، في إنجاز قضائي غير مسبوق، أنهى الدعوى منذ تسجيلها وحتى إصدار الحكم من دون تأجيل أو طعون.

وأكد رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، أن المحكمة نجحت في تسوية النزاع صلحاً بين مستثمرين في الدعوى رقم (519 لسنة 2025)، والمتعلق بمعاملات بيع وشراء عقارات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد علامة فارقة في سجل المحكمة، نظراً لضخامة المبلغ المتنازع عليه، وسرعة البت فيه، وأضاف أن هذا النجاح يعكس ثمرة المبادرات الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لتطوير المنظومة القضائية، وأوضح أن وعي أطراف الدعوى، وتمسكهم بقيم التسامح والصدق والأمانة، وثقتهم بالقضاء، أسهمت في إنجاز الصلح، مشيراً إلى أن المحكمة صُممت خصيصاً للتعامل مع مثل هذه القضايا، مع الحرص الكامل على سلامة الإجراءات ودقة الأحكام، وهو ما انعكس في رضا طرفَي النزاع، وقناعتهما بتحقيق مبتغاهما.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد أن محكمة اليوم الواحد أصبحت نموذجاً رائداً على مستوى الدولة، في تسوية النزاعات بسرعة وفاعلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة في أجواء من الشفافية والكفاءة.

المستشار أحمد الخاطري:

• هذا الإنجاز يُعدّ علامة فارقة في سجل المحكمة، نظراً إلى ضخامة المبلغ المتنازع عليه وسرعة البت فيه.