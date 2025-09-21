ما هو الضمان العشري؟ ومتى يحق للمقاول المطالبة بمقابل الأعمال الإضافية؟ (م.أ - دبي)

المهندس والمقاول يتحملان مسؤولية مشتركة عن أي تهدم كلي أو جزئي، أو أي عيب جوهري يهدد سلامة البناء، لمدة عشر سنوات، ما لم ينص العقد على مدة أطول. ويظل الضمان قائماً، حتى لو كان سبب العيب مرتبطاً بطبيعة الأرض أو بقبول صاحب العمل للمبنى مع وجود عيوب فيه.

وإذا اقتصر دور المهندس على وضع التصميم، تكون مسؤوليته محدودة بعيوب التصميم فقط، كما تبقى مسؤولية المطور قائمة لإصلاح أي عيوب هيكلية خلال الفترة نفسها. ويعتبر القانون أي شرط يهدف إلى إعفاء المقاول أو المهندس من هذا الضمان باطلاً، ولا تُقبل دعاوى الضمان بعد مضي ثلاث سنوات على اكتشاف العيب أو وقوع التهدم.

أما في ما يخص الأعمال الإضافية التي يقوم بها المقاول خارج نطاق العقد الأصلي، فالكثير من المقاولين يفقدون حقهم في مقابل هذه الأعمال نتيجة عدم الاتفاق المسبق على قيمتها أو عدم الحصول على موافقة كتابية من المالك. ويقضي القانون بأنه إذا كان العقد قائماً على أساس المقايسة، وتبين أثناء التنفيذ أن استكمال التصميم يتطلب تجاوز القيمة المقدرة، فيجب على المقاول إخطار صاحب العمل مع بيان مقدار الزيادة.

وفي حال كانت الزيادة جسيمة، يحق لصاحب العمل فسخ العقد ووقف التنفيذ، مع التزامه بسداد قيمة ما أنجزه المقاول.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس