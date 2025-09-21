فقد رجل آسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً السيطرة على مركبته الخاصة أثناء قيادتها في منطقة بر دبي، فانحرف عن المسار، وتسبب في حادث مروري. وقد اشتبه رجال المرور في حالته أثناء القيادة، فتم إخضاعه للفحص وتبين أنه كان يقودها تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتسبب الحادث بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي في صعود المركبة على الرصيف وإتلاف مسطحات زراعية بطول خمسة أمتار، وهو ما وثقته تقارير الشرطة وتقارير المعاينة والرسم التخطيطي للحادث.

وأسندت النيابة العامة إليه تهمتي القيادة تحت تأثير الكحول وإتلاف مال مملوك للغير، مطالبة بتوقيع العقوبات المقررة وفق قانون السير والمرور والجرائم والعقوبات.

المتهم مثل أمام المحكمة واعترف بما نُسب إليه، فيما دعمت الأدلة الفنية وتقارير المختبر الجنائي محاضر الشرطة وأكدت صحة الاتهامات.

واطمأنت المحكمة إلى اعترافه والأدلة المقدمة، ورأت أن التهمتين المسندتين إليه مرتبطتان، ومن ثم تعين الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد منهما، وأصدرت حكماً بتغريمه 15 ألف درهم ووقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، مع الإفراج عنه بعد دفع الغرامة وانتهاء فترة التوقيف.