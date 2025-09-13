أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة خمسة متهمين بالاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية عن طريق شبكة المعلومات، إذ استدرجوا عدداً من الأشخاص وأوهموهم بالعمل في استثمارات غير حقيقية.

وعاقبت جميع المتهمين بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة، لكن تفاوتت الغرامات حسب الأموال التي استولوا عليها، فتم تغريم الأول والثالث 10 آلاف و145 درهماً، والثاني 6644 درهماً، والرابع 500 درهم، و300 درهم للمتهم الخامس، فيما قضت ببراءة متهم سادس في القضية.