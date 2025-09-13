الغرامة لعابر طريق غير ملتزم

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً آسيوياً يبلغ من العمر 27 عاماً إلى محكمة المرور، نتيجة عبور الطريق بصورة خطرة دون الالتزام بالإشارات وقواعد السير، ومن غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة التي قدمتها النيابة، واعتراف المتهم أثناء التحقيق، كانا كافيين لإثبات صحة الواقعة.

وأشارت إلى أن المتهم عبَر الطريق من غير الأماكن المخصصة، وكان تحت تأثير الكحول، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد السير والمرور المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024.

وتابعت أن هذه المخالفات تعرض حياة المتهم والمارة لأخطار جسيمة، ما يستدعي العقاب القانوني لضمان السلامة العامة، وعاقبته بالغرامة.